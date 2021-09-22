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Başkent’te feci kazada üç kamyon birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara Kuzey Çevreyolu’nda üç kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yaralandı.

Asayiş 22.09.2021, 10:44
Başkent’te feci kazada üç kamyon birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara Kuzey Çevreyolu’nda üç kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kuzey Çevreyolu Pursaklar yol ayrımında 34 GN 8469 plakalı kamyon, 34 NH 3363 plakalı kamyon ile çarpıştı. Arkadan gelen 54 E 9945 plakalı kamyon da duramayarak bu iki kamyona çarpıp ters döndü. 06 AC 9960 plakalı otomobil de duramayarak ters dönmüş kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada Çetin K. hayatını kaybederken, 2 kişi de hafif yaralandı. Kaza nedeniyle Kuzey Çevreyolu’nda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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