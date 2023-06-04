Başkentte feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Ankara’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk toplam 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kızılcahamam - Çerkeş Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 HE 2939 ve 34 BHA 72 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Mehtap Ayancık (30), Irmak Ayancık (8) ve Fatih Erkış’ın (32) hayatını kaybettiği belirlendi. Kullanılamaz hale gelen araçlardan yaralı olarak kurtarılan Habip E., Habibe E., Fatmanur V. ile Emre İ. ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.