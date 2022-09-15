Başkent’te evsiz bir adamın cansız bedeni bulundu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde henüz kimliği tespit edilemeyen evsiz bir adamın cansız bedeni bulundu.

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 30’lu yaşlarda olan evsiz bir şahsın yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde henüz kimliği belirlenemeyen şahsın, hayatını kaybettiği ve sert bir cisimle yüzüne darbe aldığı öğrenildi. Olay yerindeki incelemenin ardından şahsın cansız bedeni, Adlı Tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.