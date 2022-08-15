Başkent’te etkili olan fırtına bir ağacı yerinden söktü

Ankara’da öğle saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak bir ağacı yerinden söktü. Gövde kısmından kopan ağacın yola devrilmesi sebebiyle trafikte zor anlar yaşandı.

Çankaya ilçesi İncek Bulvarı’nda yol kenarında bulunan bir ağaç, şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ortadan ayrılarak ikiye bölünen ağacın yola devrilmesi sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Ankara genelinde 200 kadar ağacın devrildiği öğrenildi.