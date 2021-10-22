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Başkent’te esnaftan haraç toplayan çete çökertildi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde esnaftan haraç isteyen, vermeyen esnafın dükkanına zarar veren çete üyeleri düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş 22.10.2021, 15:16
Başkent’te esnaftan haraç toplayan çete çökertildi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde esnaftan haraç isteyen, vermeyen esnafın dükkanına zarar veren çete üyeleri düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bir organize suç örgütünün Altındağ ilçesi Ulus Hal bölgesinde bulunan iş yerlerine gelerek esnaftan haraç aldığı, vermeyen esnafın dükkanlarına zarar verdiği, ölümle tehdit ettiği ve bazı olaylarda vatandaşları darp ederek çıplak görüntülerini çekerek şantajda bulunduğu ve tehdit ettiği belirlendi. Ankara Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kapsamlı çalışma neticesinde Y.B., F.Ç., M.B., M.U., Y.K. ve N.S. isimli şüpheliler 2 adet tabanca ile birlikte yakalandı. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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