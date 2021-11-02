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Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu’nda tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Tır içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.
Başkentte eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Ankara’da eski eşi tarafından silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen kadın, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Asayiş 02.11.2021, 16:54
Ankara’da eski eşi tarafından silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen kadın, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Eski eşi Ömer D. tarafından ateşli silahla vurulan ve sırtından bıçaklanan Meltem Layıker hayatını kaybetti.
Layıker, Karşıyaka’da ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Layıker’in yakınları gözyaşlarına boğuldu.