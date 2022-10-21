Başkent’te eşini ve kayınpederini vuran şahıs intihar etti

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bir kişi, eşini ve kayınpederini vurduktan sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Kırıkkale yolu Elmadağ girişinde meydana gelen olayda bir kişi, eşini ve kayınpederini silahla vurdu. Şahıs daha sonra kendini de vurarak hayatına son verdi. Bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi.