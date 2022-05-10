Başkent’te emeklileri dolandıran çete çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda duvar ve internet ilanları ile emeklileri uygun kredi vaadi ile dolandırdıkları tespit edilen suç örgütü çökertilerek 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da özellikle yaşlı ve emeklileri ağlarına düşürerek düşük faizli kredi vaadi ile dolandıran çete çökertildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takip sonrasında tespit edilen çete üyelerine 15 noktada eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonlar neticesinde çok sayıda senet, doküman ve muvaffakatname ele geçirilirken 13 çete üyesi de gözaltına alındı. Operasyon sonrasında edinilen bilgiye göre, çete üyelerinin ağlarına düşürerek mağdur ettikleri yaşlı vatandaşlara zorla çek ve senet imzalatarak icra takibi başlattıkları, yine yasal olmayan şekilde yüksek faizle para vererek bunlara karşılık da zorla senet imzalattıkları tespit edildi. Öte yandan, yine edinilen bilgiye göre, PTT’de çalışan bir memur aracılığıyla normalde çıkacak kredileri kendi marifetleri ile çıkmış gibi göstererek buradan da kendilerine gelir sağladıkları tespit edildi. Operasyon sonucu 13 çete üyesi gözaltına alınırken, olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.