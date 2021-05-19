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Başkent’te EGO otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde EGO otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Asayiş 19.05.2021, 13:32
Başkent’te EGO otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde EGO otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde Ramazan Y.’nin kullandığı EGO otobüsü ile Osman Ö.’nün kullandığı 06 BDH 600 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada EGO sürücüsü Ramazan Y. ve otomobil sürücüsü Osman Ö. ile aynı araçta bulunan Esra A., Hayrettin Ç.L. ve Rahim E. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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