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Başkent’te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda rekor
Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Bu miktar Türkiye’de tek seferde ele geçirilen en yüksek elektronik sigara tütünü olarak kayıtlara geçti.
Asayiş 28.12.2020, 14:19
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Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Bu miktar Türkiye’de tek seferde ele geçirilen en yüksek elektronik sigara tütünü olarak kayıtlara geçti.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 28 Aralık günü Etimesgut ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda, Türkiye’de satışı yasaklanan bir markaya ait 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda Rusya uyruklu bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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