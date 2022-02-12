Başkentte dolmuş kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Kemal Caddesi ile Kuyumcu Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, K.F. yönetimindeki 35 UG S26 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 06 J 1216 hat dolmuşu çarpıştı. Kazada sürücü K.F. ile yolcu Z.F. yaralandı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.