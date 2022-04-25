Başkentte doğazgaz patlaması: 1 yaralı

Ankara’nın Akyurt ilçesinde gaz kaçağına müdahale sırasında yaşanan patlamada bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akyurt Büğdüz Mahallesi’nde doğalgaz görevlilerinin gaz kaçağına müdahale etiği sırada patlama meydana geldi. Müdahale eden işçilerden bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Akyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Patlamanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alındı. Gaz akışının kesilmesinin ardından yangına müdahale edildi. Yangın yapılan çalışmaların sonunda söndürüldü.