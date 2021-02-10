Başkent’te ’dini duyguları istismara’ 13 gözaltı

Ankara’da internet üzerinden dua okuyup muska yazarak vatandaşların dini duygularını istismar eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ’da bulunan bir ev ile kendilerine ait internet sitelerinde dua okuma, muska yazma gibi yöntemlerle vatandaşların dini duygularını istismar eden, şantaj ve tehditle haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik sabah saatlerinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şahıs gözaltına alınırken, evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramada büyü yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.