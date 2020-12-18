Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Cumhur İttifakı’na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz”
Başkent’te dilenci operasyonu
Ankara’nın Çankaya ilçesinde zorla dilendirilme şüphesi ile çevre halkı tarafından ihbar edilen 3 çocuk, polis ekipleri tarafından yakalanarak Çocuk Şube’ye götürüldü.
Asayiş 18.12.2020, 15:38
1
Ankara’nın Çankaya ilçesinde zorla dilendirilme şüphesi ile çevre halkı tarafından ihbar edilen 3 çocuk, polis ekipleri tarafından yakalanarak Çocuk Şube’ye götürüldü.Kocatepe Camii çevresinde cuma namazı olması sebebiyle sayıları artan dilencileri vatandaşlar ihbar etti. Vatandaşların özellikle küçük yaştaki çocukların zorla dilendiriliyor olabileceği yönündeki şikayeti Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından değerlendirildi. Cuma namazı sonrası Kocatepe Camii çevresinde çalışma yapan ekipler, zorla dilendirildiği iddia edilen 2’si kız 3 çocuğu tespit etti. Yakalanan çocukların ekip otolarına bildirilirken polislere direnmeleri dikkat çekti. Çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|11
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Celta de Vigo
|13
|16
|10. Real Betis
|13
|16
|11. Eibar
|13
|15
|12. Valencia
|13
|14
|13. Athletic Bilbao
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü