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Başkent’te DEAŞ terör örgütüne operasyon: 7 gözaltı
Ankara’da polisin terör örgütü DEAŞ’a yönelik il genelinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 07.06.2022, 09:15
Ankara’da polisin terör örgütü DEAŞ’a yönelik il genelinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce; çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri bilgisi elde edilen ve örgüt mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarında paylaşılan videoların teknik analizleri neticesinde kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.