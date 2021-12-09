Başkent’te DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Ankara’da terör örgütü DEAŞ’ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen 30 yabancı uyruklu şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatı olan 30 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 22’sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari 8 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.