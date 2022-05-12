Başkent’te DEAŞ operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bazı kişilerin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, eleman kazandırma arayışında oldukları ve örgüt elemanlarına finansman sağlamak amacıyla para toplama ve dağıtım faaliyetlerinde bulundukları belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen eşzamanlı operasyonda biri yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.