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Başkent’te DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensupları ile irtibatlı oldukları yapılan risk analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı.

Asayiş 09.11.2022, 09:22
Başkent’te DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensupları ile irtibatlı oldukları yapılan risk analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı.

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