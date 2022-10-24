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Başkentte DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 24.10.2022, 10:35
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada geçmiş dönemde çatışma bölgesinde DEAŞ terör örgütünün içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.