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Başkentte çok ayıda cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi

Ankara’da kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik düzenlenen bir operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 6 bini aşkın cep telefonu ile aksesuar ürünü ele geçirildi.

Asayiş 05.10.2021, 11:46
Başkentte çok ayıda cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi

Ankara’da kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik düzenlenen bir operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 6 bini aşkın cep telefonu ile aksesuar ürünü ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yapılan operasyon kapsamında 2 bin 19 adet cep telefonu ile 4 bin 38 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilirdi. Operasyonda ayrıca 2 kişi de gözaltına alındı.

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