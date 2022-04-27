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Başkentte ’çıplak vatandaş’ şok etti
Ankara’nın merkezi caddelerinden Sakarya Caddesi’nde çıplak bir şekilde yürüyen şahıs görenleri şok etti.
Asayiş 27.04.2022, 12:37
Ankara’nın merkezi caddelerinden Sakarya Caddesi’nde çıplak bir şekilde yürüyen şahıs görenleri şok etti.
Sakarya Caddesi’nde yaşanan olayda, çıplak bir kişinin elinde içki şişesiyle yürüdüğü görüldü. Şahsın bu halleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.