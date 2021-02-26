Başkentte çıkan yangında gıda deposu küle döndü

ANKARA (İHA) – Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangında bir gıda firmasına ait depo küle dönerek, kullanılamaz hale geldi.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Sarayköy mevkiinde bulunan bir gıda firmasına ait 4 katlı bir depoda yangın çıktı. Çıkan büyük yangına ilçe ve merkezden çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Bakliyat, süt ürünleri ve diğer gıda ürünlerinin bulunduğu depoda büyük hasar meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, depo küle döndü. Soğutma çalışmaları devam ederken, olay yeri inceleme ekipleri ise yangının nasıl çıktığını araştırıyor.