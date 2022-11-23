Başkentte çeşitli suçlardan aranması bulunan 254 kişi yakalandı

Ankara’da jandarma ekiplerince 14-21 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 254 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 14-21 Kasım tarihleri arasında icra edilen çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. ve E.Ü. yakalandı. Ayrıca, yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde de çeşitli suçlardan aranan 252 şahsın yakalandığı aktarıldı.