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Başkent’te çeşitli suçlardan aranması bulunan 220 kişi yakalandı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-28 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 220 kişi yakalandı.
Asayiş 02.12.2022, 16:03
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-28 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 220 kişi yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 21-28 Kasım tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik icra edilen çalışmalarda, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.R.K. ve kasten yaralama suçundan aranan E.K., Çubuk’ta yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Öte yandan yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde, çeşitli suçlardan aranan 220 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı.