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MSB: "Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz!"
MSB: "PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği beli
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı
Ülke genelinde gerçekleştirilen “Türkiye Huzur ve Güven” uygulaması kapsamında başkentte çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.
Asayiş 08.02.2022, 10:02
Ülke genelinde gerçekleştirilen “Türkiye Huzur ve Güven” uygulaması kapsamında başkentte çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.
Yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Türkiye Huzur ve Güven” uygulaması kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı. Uygulamada ayrıca, 2 bin 469 kişi ve bin 460 araç sorgulandı. 163 metruk bina, 136 okul çevresi, 211 umuma açık yerin kontrol edildiği aktarılırken, bir kişinin üzerinde yapılan aramada 5 gr metamfetamin ele geçirildi. 15 araç sürücüsüne ise toplamda 16 bin 70 TL idari trafik cezası kesildiği belirtildi.