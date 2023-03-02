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Başkentte çeşitli suçlardan aranan 441 şahıs yakalandı
Başkentte Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 441 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı.
Asayiş 02.03.2023, 09:44
Başkentte Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 441 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 20 - 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen suç suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 13 ayrı suçtan arandığı tespit edilen M.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Öte yandan, yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 441 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlatıldı.