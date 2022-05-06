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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14’ü büyük, 45’i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkâri sözde bölge sorumlusu Reber (k) Semih Sayılğan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2011 Yılından bu yana 200 bin 950 Suriyeli, vatandaş yapılmış olup bunların 47 bini Türkmendir.”
Ali Koç: "Fenerbahçe’nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor’un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap bile veremiyor. Para cezası ve hak mahrumiyetiyle geçiyorlar."
Ali Koç: "Alanyaspor maçında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sahaya atladı. Fiziki olarak saldırıda bulundu. Covid-19 talimatlarıyla birlikte en az 6 ay ceza alması gerekirken, sadece 15 gün ceza aldı."
Başkentte cep telefonu dükkanında 30 bin TL’lik vurgun
Başkentte bir cep telefonu dükkanına giren hırsız piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL değerinde telefon çaldı. Hırsızın olay anındaki rahat tavırları dükkanın içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş 06.05.2022, 10:32
Başkentte bir cep telefonu dükkanına giren hırsız piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL değerinde telefon çaldı. Hırsızın olay anındaki rahat tavırları dükkanın içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir hırsız, gece geç saatlerde cep telefonu dükkanına girdi. Dükkan içerisindeki raflarda sergilenen piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL’lik telefonları rahat tavırlarla seçen hırsızın o anları güvenlik kameralarından anbean kaydedildi.