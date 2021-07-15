Başkent’te çatı yangını itfaiyeyi alarma geçirdi

Başkent’te bir binanın çatısında elektrik kontağının kısa devre yapması sebebiyle yangın çıktı. Yangın olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Çankaya’nın Kızılay semtindeki Karanfil 2 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir eğitim kurumuna ait olan binanın elektrik kontağındaki kısa devre sebebiyle çatısında yangın çıktı. Çevredeki civar esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken konuyla incili inceleme başlatıldı.

Olaya şahit olan çevre sakinlerinden Muhammet Kırımlı, “İlk önce sesleri duyduk. Ondan sonra baktık karşımızda dumanlar çıkıyor. İtfaiye geldi, yangına müdahale etti. Ambulans ve poliste geldi. Şu anda söndürmeye çalışıyorlar. Elektrikten çıkmış yangın bildiğimiz kadarıyla. Komşumuzundu yanan yer” dedi.