Başkent’te camiden hırsızlık anı kamerada

Ankara’da gece bir caminin giriş kapısının camını kırarak içeri giren şahıs, talan ettiği camide çalacak bir şey bulamayınca ayrıldı. O anlar caminin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Yenimahalle ilçesinde bulunan Kosova Camii’nde meydana geldi. Gece saat 03.00 sularında bir kişi, caminin giriş kapısındaki camı kırarak içeriye girdi. İçeride uzun süre kalan hırsız, çalacak bir şey bulamayınca camiden çıkarak kayıplara karıştı. Durumu sabah fark eden cami imamının polise haber vermesi üzerine şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.