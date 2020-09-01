Başkent’te bisikletli çocuğa otomobil çarptı

Ankara’nın Sincan İlçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen bisikletli çocuğa çarptı.

Kaza Ankara’nın Sincan İlçesi Necmettin Erbakan Cadde üzerinde meydana geldi. Necmettin Erbakan Cadde üzerinden bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Emre M’ye(17) alkollü olduğu iddia edilen 06 BTL 578 plakalı otomobilin sürücüsü Emre B. çarptı. Çarpmanın etkisiyle Emre M. savrulurken, bisikleti ise yol kenarına savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre M.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk ederken, Emre M.’nin durumun ise ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise Emre B.’yi gözaltına aldı. Necmettin Erbakan Caddesi tek taraflı trafiğe kapatılırken, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri geçişleri kontrollü bir şekilde sağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın görgü tanıklarından bir vatandaş, “10 dakika önce kaza burada oldu. Araba hızlı geliyordu bisikletli arkadaşımızda karşıdan karşıya geçerken vurdu. Baya bir sürükledi çocuğu araba” dedi.