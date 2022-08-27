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Başkent’te bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına takıldı
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir binada yaşanan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Asayiş 27.08.2022, 10:55
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir binada yaşanan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Şentepe Burç Mahallesi’nde bir apartmanda yaşanan olayda bir kişi rahat tavırlarla bisikleti çaldı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerden kimliği tespit edilen hırsızı polis yakalamak için çalışma başlattı.
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