Başkentte bir sürücü kontrolünü kaybettiği aracıyla inşaat alanına daldı

Ankara’da alkollü olduğu ileri sürülen bir sürücü kontrolünü kaybettiği aracıyla inşaat alanına daldı. Sürücünün yaralandığı kazada şans eseri can kaybı meydana gelmedi.

Kaza, 6 Mayıs gecesi saat 03.00 sularında Çankaya ilçesine bağlı Ziaur Rahman Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü kontrolünü kaybettiği aracıyla önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etsiyle metrelerce savrulmaya başlayan araç cadde üzerindeki bir site inşaatının alanına girerek durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı meydana gelmezken, araç sürücüsünün yaralandığı, durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, elektrik direğinin hasar alması sonucu caddede uzun süreli elektrik kesintisi yaşandı.

“Yüksek sesli bir gürültü duydum”

Kazanın tanıklarından Muammer Demir, “Araba yukarıdan aşağı doğru geliyordu. Demir direğe vurdu. Korkuluklara da vurduktan sonra da karşıdaki inşaata vurdu. Ardından çevredekiler toplandı, araçtan kadını çıkardılar. Şoförünü durumu iyi idi. Hastaneye götürdüler. Kazanın ardından polis ve ambulans geldi. Elektrik ekipleri gelip hasar tespiti yaptılar. Arabanın içerisinde iki tane içki şişesi vardı. Gürültüyü duydum. Acayip yüksek bir sesti” ifadelerini kullandı.