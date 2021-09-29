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Başkent’te bir şahıs elleri ve kolları bağlı halde ölü bulundu

Ankara’da 34 yaşındaki şahıs, evinde elleri ve kolları bağlı halde ölü bulundu.

Asayiş 29.09.2021, 16:42
Başkent’te bir şahıs elleri ve kolları bağlı halde ölü bulundu

Ankara’da 34 yaşındaki şahıs, evinde elleri ve kolları bağlı halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi’nde ikamet eden ve özel bir kargo şirketinde çalışan Erşan Aydemir (34), bu sabah işe gitmeyince iş arkadaşları Aydemir’in evine gelerek kendisine ulaşmaya çalıştı. İş arkadaşları, kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile girdikleri evde Aydemir’i elleri, kolları bağlı ve ağzına havlu sıkıştırılmış halde buldu. Sağlık ekipleri Aydemir’in öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Aydemir’in kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra belli olacağı bildirildi.

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