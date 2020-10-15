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Başkent’te bir otomobil, bisikletli gence çarptı

ANKARA’NIN SİNCAN İLÇESİNDE BİR OTOMOBİL YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN BİSİKLETLİ VATANDAŞA OTOMOBİL ÇARPTI.

Asayiş 15.10.2020, 04:33
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Başkent’te bir otomobil, bisikletli gence çarptı

Ankara’nın Sincan İlçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bisikletli vatandaşa otomobil çarptı.

Kaza Ankara’nın Sincan İlçesi Ayaş yolu bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaya geçidi olmayan yerde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hamdi E.’ye 06 BIZ 496 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa D. çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Hamdi E. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Hamdi E.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri geçişleri kontrollü bir şekilde sağladı. Kaza yerinden başka bir bisikletlinin kaldırımı kullanmadan yoldan gitmesi üzerine ekipler vatandaşı uyardı.

Olayı anını anlatan şoför Mustafa D. “Ben dönmek için bu tarafa hareket ettiğimde bisiklet sürücüsü de oradan çıktı. O arada bende aynı tarafından vurdum. Bisikletli çocuğun durumu iyi” dedi.

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