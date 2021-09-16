Başkent’te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı: 3 yaralı

Başkent’te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı. Saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.