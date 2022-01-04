Başkentte bir gün arayla ikinci başıboş köpek saldırısı

Ankara’da bir gün arayla ikinci köpek saldırısı yaşandı. Köpeklerin saldırdığı 7 yaşındaki Emine Topbaşı yaralandı.

Olay, Altındağ’ın Doğantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Topbaşı isimli 7 yaşındaki kız çocuğu annesiyle birlikte eve giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden mahalle sakini duruma müdahale ederek küçük çocuğu köpeklerden kurtardı. Olayın ardından mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Topbaşı hastaneye kaldırıldı.

Küçük kızın annesi hayvanseverlere seslendi: “Tamam hayvanları sevin biz de seviyoruz ama çiğ etle hayvan beslemeyin”

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızın annesi Nurcan Topbaşı, olayın dün akşam saatlerinde meydana geldiğini belirterek, “Köpekler biz karşıdan karşıya geçerken boş araziden üzerimize doğru saldırdılar. Bir bayan işten geliyordu. Çantasını köpeklerin üzerine atınca köpekler dağıldı. Biz de hemen eve geldik. Ambulansı aradık. Sonrasında hastaneye götürdük. Hastanede yeterli bir şekilde bakılmadı. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesine gittik. Hiçbir şekilde ilgilenmediler. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Sedye desen sedyeleri yok. Çocuk ayağının üzerine basamıyor. Dikiş atılacak desek köpek ısırığına biz dikiş atamıyoruz dediler. Ben şimdi hastaneden geliyorum çocuğa dikiş attırdım demek ki atılabiliyormuş. Köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Zaten biz çocuğu ısırsın diye beklemedik. Daha önce de çok kez şikayette bulunduk. Köpekler toplanılmadı. Buradan hayvansever arkadaşlara da sesleniyorum. Tamam hayvanları sevin biz de seviyoruz ama çiğ etle hayvan beslemeyin” dedi.

“Aynı şey onların başına gelirse ne olacak acaba çok merak ediyorum”

Sokak hayvanlarının çiğ etle beslendiğini ileri süren anne Topbaşı, “Bizim evimize de çok yakınmış. Belediyeye de sesleniyorum buradan toplasınlar artık, topluyorlar geri salıyorlar neymiş biz kısırlaştırdık. Kısırlaştırarak köpeğin dişini sökmüyorsun ki yine ısırıyor. Kısırlaştırmakla iş bitmiyor. Biz çocuklarımızın ölmesini mi bekleyelim. Sokaklardan ölüsünü mü toplayalım çocuklarımızın ve bizim köpekler kadar değeri yok mu buradan sesleniyorum. Benim çocuğumun büyük bir yarası yok ama olabilirdi illa olmasını mı bekleyelim. Pursaklar’daki çocuk gibi mi olsun 2 gün önceki çocuk gibi mi olsun. Ne olsun yani ne bekliyorlar daha buradan tekrardan hayvanseverlere sesleniyorum tamam seviyorsunuz hayvanları ama aynı şey onların başına gelirse ne olacak acaba çok merak ediyorum” diye konuştu.

Başıboş köpeklerden rahatsız olduğunu ifade eden mahalle sakini Gülay Özyurt ise, "Kapının önüne çıkıyoruz çöp dökmeye çıkamıyoruz. Köpeklerin bir an önce toplanmasını istiyoruz. Çocuklarımız bakkala gidemiyor. Kendimiz çıkamıyoruz. Korkaraktan çıkıyoruz" dedi.

Köpeklerin çiğ etle beslendiği iddiası hakkında fikri sorulan Özyurt, “Onu ben görmedim. Biz akşamları dışarıya hiç çıkamıyoruz. Çocuklarımızı bakkala göndereceğiz. Köpeklerin korkusundan gönderemiyoruz. Büyüklerimizden bunların bir an önce toplanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.