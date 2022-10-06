Başkentte bıçaklı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti

Ankara’da husumetli olduğu dolmuş kahyasının bıçaklı saldırısına uğrayan şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Sıhhiye dolmuş durakları hattında dolmuş şoförlüğü yapan Şükrü B., daha önceden husumetli olduğu ve aynı durak hattında dolmuş kahyalığı yapan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan dolmuş şoförü kaldırıldığı hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatırken, Şükrü B.’nin cansız bedeni otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumana kaldırıldı.