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Başkentte bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu kişiler tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Emirhan Yalçın son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 11.08.2021, 20:00
Başkentte bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu kişiler tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Emirhan Yalçın son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinin Battalgazi mahallesinde dün akşam iki arasında grup henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Emirhan Yalçın, memleketi Çubuk’ta bulunan Paşa Mezarlığına defnedildi.

Düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.
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