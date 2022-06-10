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Başkent’te bıçaklı kavga

Başkent’te akşam saatlerinde kapalı pazar alanında torpil patlatarak gürültü çıkaran grup ile bu duruma tepki gösteren mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Bıçakların da çekildiği kavgada herhangi bir yaralanma, olmazken polis ekipleri, şahısları ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Asayiş 10.06.2022, 12:59
Başkent’te bıçaklı kavga

Başkent’te akşam saatlerinde kapalı pazar alanında torpil patlatarak gürültü çıkaran grup ile bu duruma tepki gösteren mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Bıçakların da çekildiği kavgada herhangi bir yaralanma, olmazken polis ekipleri, şahısları ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Olay dün akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesinde yer alan Yenikent kapalı pazar alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre sayıları 20’yi aşkın gençten oluşan bir grup ellerindeki torpiller ile geç saatlere kadar mahalle sakinlerini rahatsız etti. Bunun üzerine gençlere tepki gösteren mahalle sakinleri ile grup arasında arbede yaşandı. Olay anını kayda alan vatandaşların anlattığı bilgilere göre, grup içerisinde yer alan bazı şahıslar mahalle sakinlerine bıçak çekti. Vatandaşın müdahalesi ile elinden bıçak alınan şahıs daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. Birbirinden şikayetçi olan iki grup, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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