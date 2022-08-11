Başkent’te bıçaklı kavga: 1 ölü

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Şenol Caddesi’ndeki bir çay ocağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat Ulaş Kanbur (39) ile Yunus E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Yunus E, Kanbur’u bıçakla yaraladı. Saldırgan şahıs, olay yerinden hızla uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kanbur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle kısa sürede yakalanan zanlı Yunus E, emniyete götürüldü.