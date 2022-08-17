Son Dakika
MSB: "Bu sabah itibarıyla ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna’nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti."
AFAD: "Geçmiş olsun Elazığ. Kovancılar ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
AFAD: "Elazığ ili Kovancılar ilçesinde saat 07.24’te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Başkentte bıçak ve silah kullanılan kavga dehşete düşürdü
Ankara’nın Mamak ilçesinde bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Asayiş 17.08.2022, 08:24
Ankara’nın Mamak ilçesinde bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga sırasında bir kişi elinde bıçakla diğer gruba saldırdı. Eli bıçaklı saldırgan bu sırada olay yerine gelen bir otomobile de saldırdı. Bu sırada bir kişi havaya ateş açtı. Yaşanan korku dolu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.