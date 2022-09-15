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Başkentte belediye parkına bırakılan tır polisi alarma geçirdi
Ankara’nın Sincan ilçesinde belediye otoparkına bırakılan tır, polis ekiplerini alarma geçirdi.
Asayiş 15.09.2022, 13:53
Ankara’nın Sincan ilçesinde belediye otoparkına bırakılan tır, polis ekiplerini alarma geçirdi.
Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Billur Sokak üzerinde bulunan Sincan Belediyesi’nin otoparkına bırakılan yabancı plakalı tır, araç girişlerini engelleyince sürücüsüne ulaşılmaya çalışıldı. Tırın sürücüsüne ulaşılamayınca polis ekiplerinden yardım istendi. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda da sürücüye ulaşılamadı. Sürücüsüne ulaşılamayan tır polis ekipleri tarafından çekilirken, olay yerine gelen bir genç İstanbul’dan tır ile otostop yaparak geldiğini söyledi. Polis gencin ifadesini almak üzere karakola götürdü. Sürücüye ulaşmak için polis çalışma başlattı.
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