Başkentte bekçi koca dehşeti

Ankara’da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla yaraladı. Bekçilik yaptığı öğrenilen cani koca kısa sürede yakalanırken, yaralanan talihsiz kadın hastanede müşahedeye alındı.

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 1699. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çarşı ve Mahalle bekçisi olan Bülent U. (31), boşanma aşamasında olduğu ve uzun zamandır ayrı yaşadığı eşi Tuğba U.’nun (29) annesiyle birlikte ikamet ettiği apartmanın önüne geldi. Bunun üzerine ikili arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşanmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine Bülent U., yanındaki tabancayla eşine 3 el ateş etti. Cani koca, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalçasından ve bacaklarından yaralanan Tuğba U., yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Saldırgan Bülent U. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi. Çiftin 9 yıldır evli oldukları ve 8 yaşında bir kız çocukları oldukları öğrenildi. Korku dolu o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.