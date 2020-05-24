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Başkent’te bayram namazı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ, RAMAZAN BAYRAMI NAMAZINI SINIRLI SAYIDA CEMAATLE KILDIRARAK, BAYRAM HUTBESİNİ OKUDU.

Başkent’te bayram namazı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ, RAMAZAN BAYRAMI NAMAZINI SINIRLI SAYIDA CEMAATLE KILDIRARAK, BAYRAM HUTBESİNİ OKUDU.

24 Mayıs 2020 Pazar 08:49
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Başkent’te bayram namazı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazını sınırlı sayıda cemaatle kıldırarak, bayram hutbesini okudu.

Ramazan Bayramı namazı, korona virüs önlemleri kapsamında yalnızca Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ankara Valisi Vasip Şahin de cemaat arasında yer aldı. Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, vaaz verdi. Namaz, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı cami ve mescitlerde ibadet genelgesindeki esaslar uygulanarak kılındı.

Prof. Dr. Erbaş, bayram hutbesini okudu. Ayrıca camilerde tekbirler getirildi.

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