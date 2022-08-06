Başkent’te asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Ankara’da eğlence mekanlarına yapılan asayiş uygulamasında ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranan kişiler yakalanırken bazı işletmelere idari işlem uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı, 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama eğlence mekanlarında gerçekleşirken ekipler GBT kontrolü de yaptı. Mekanlara yapılan uygulamada ise çeşitli eksikliklerden dolayı idari işlem yapıldı. Aranan kişiler ise yakalandı.