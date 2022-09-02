Başkentte aranan 248 şahıs jandarma tarafından yakalandı

Başkentte jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aralarında FETÖ/PDY üyesi, sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunma ve kasten yaralama suçundan aranan 248 şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-31 Ağustos tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde; Yenimahalle ve Mamak ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.A. ile 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olan S.K. adlı şahıs yakalandı.

Çubuk ilçesi genelinde gerçekleşen çalışmalarda Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırıda Bulunma suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ö.Ç. adlı şahıs ve Kasten Yaralama suçundan aranan ve hakkında 7 ay 14 gün hapis cezası bulunan E.Y. adlı şahıs yakalandı.

Ayrıca; Yol Kontrol Noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 245 şahıs yakalanmış haklarında adli işlemlere başlanmıştır.