Başkent’te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Başkent’te karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, sürücüsü belirlenemeyen 06 EG 0801 plakalı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri hemen güvenlik şeridi ile önlem alırken, olay yerine gelen 112 ekipleri yayanın hayatını kaybetteiğini belirledi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.