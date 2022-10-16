Başkent’te apartmandaki yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Ankara’da 5 katlı bir binanın dış cephesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında binada mahsur kalan 8 vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi.

Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi’nde saat 09.40 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katli bir binanın dış cephesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevrede alınan önlemlerin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bina içerisinde mahsur kalan 8 kişi ise duman etkilendi. Kurtarılan vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim edildi.