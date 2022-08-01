Başkentte apartman yangını: 2 yaralı

ANKARA (İHA) – Ankara’da 4 katlı bir binanın giriş katında yangın meydana geldi. Vatandaşların panik yaşamasına neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken olayda 2 kişinin yaralandığı, 6 kişinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

Olay Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Okul Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarından bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 2 kişinin yaralandığı ve yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 6 kişinin de dumandan ötürü etkilenmesine sebep olan yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.