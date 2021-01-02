Başkent’te apartman garajında 3 kişi ölü bulundu

Başkent’te bir apartmanın garajında 3 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde bir apartman garajında otomobilleriyle ilgilenen 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.